Роспотребнадзор отменяет в России все коронавирусные ограничения

По словам экспертов, недельный показатель заболеваемости COVID-19 в регионах России снизился более чем в 64 раза. Кроме того, подъем заболеваемости летом из-за омикрон-штамма маловероятен. Однако в Роспотребнадзоре добавили, что при ухудшении эпидситуации ограничения могут вернуть.