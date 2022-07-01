Роспотребнадзор отменяет в России все коронавирусные ограничения

Роспотребнадзор снимает в России все коронавирусные ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита ночью.
Соответствующее решение приняли в связи с устойчивым снижением в стране и мире интенсивности пандемии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
По словам экспертов, недельный показатель заболеваемости COVID-19 в регионах России снизился более чем в 64 раза. Кроме того, подъем заболеваемости летом из-за омикрон-штамма маловероятен. Однако в Роспотребнадзоре добавили, что при ухудшении эпидситуации ограничения могут вернуть.
Кардиолог Евгений Шляхто ранее предупредил об отсроченном эффекте перенесенного коронавируса. По его словам, у таких пациентов в будущем повышается уровень тропонина, передает телеканал «360».