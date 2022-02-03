Роспотребнадзор отменит карантин для контактировавших с больными COVID-19 граждан

Карантин для контактировавших с заболевшими COVID-19 будет отменен из-за особенностей эпидемического процесса «Омикрона». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что ограничительные меры по контакту людей бессмысленны. По ее словам, такая необходимость появляется при заражении другими инфекциями, например, корью. Однако Попова указала, что при другом штамме, возможно, появится необходимость в иной эпидемиологической тактике.

Глава Роспотребнадзора заявила, что около 17–20% граждан переносят штамм «Омикрон» бессимптомно, также инфекция передается стремительно. Попова призвала сдавать тест на коронавирус, чтобы отличить COVID-19 от гриппа.

«Тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна. Ну, например, при ковиде мы боимся образования тромбов, и здесь своя тактика лечения, а при гриппе мы, наоборот, боимся кровотечения повышенного от такого состояния. И здесь совсем другая тактика лечения, поэтому дифференциальная диагностика очень важна», — подчеркнула Попова.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюг рассказал о влиянии коронавируса на онкобольных. Он отметил, что пандемия имела катастрофические последствия.

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