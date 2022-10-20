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Роспотребнадзор отменил требование о ПЦР-тестах для возвращающихся из-за границы российских туристов

Российские врачи выявили более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки
pxhere.com

Роспотребнадзор принял решение об отмене ряда мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Как утверждают представители ведомства, российским туристам не придется сдавать ПЦР-тесты.

Отмечается, что ранее путешественники, возвращающиеся в Россию из-за рубежа и не прошедшие процедуру вакцинации, должны были сдавать тест на наличие коронавируса. При этом результаты должны были быть предоставлены в течение трех дней со дня прибытия. Данное правило перестает действовать с 21 октября.

коронавирус пандемия ПЦР-тест роспотребнадзор
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RusNewsToday24
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