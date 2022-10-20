Роспотребнадзор отменил требование о ПЦР-тестах для возвращающихся из-за границы российских туристов

Отмечается, что ранее путешественники, возвращающиеся в Россию из-за рубежа и не прошедшие процедуру вакцинации, должны были сдавать тест на наличие коронавируса. При этом результаты должны были быть предоставлены в течение трех дней со дня прибытия. Данное правило перестает действовать с 21 октября.