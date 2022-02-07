Роспотребнадзор объяснил причину отмены карантина для контактировавших с зараженными COVID-19

Роспотребнадзор объяснил причину отмены карантина для контактировавших с зараженными COVID-19 Новости
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Специалисты Роспотребнадзора объяснили решение об отмене обязательной самоизоляции для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом.

Пункт, предписывающий контактным лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу с 6 февраля. Также переболевших COVID-19 начнут выписывать с больничного без получения отрицательного теста.

Обновление правил в первую очередь связано с особенностями течения омикрон-штамма коронавируса, который приобретает черты сезонной ОРВИ. Также, согласно статистике, отсроченная госпитализация при диагнозе COVID-19 в России не растет, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала «России-24».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что коронавирус больше не проникает в легочную ткань. Южноафриканская мутация в основном поражает верхние дыхательные пути, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

 
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