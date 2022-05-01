Роспотребнадзор назвал стелс-омикрон самым заразным штаммом за время пандемии

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Штамм «Стелс-омикрон» (BA.2) является самой заразной разновидностью коронавируса за всю историю пандемии. Такое заявление сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с ТАСС.
Специалист пояснил, что доля этого штамма от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом перешагивает отметку в 90 процентов. По словам Хафизова, стелс-омикрон является самой трансмиссивной разновидностью инфекции из всех, с которыми сталкивались российские врачи во время эпидемии COVID-19.
«Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90 процентов от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что стелс-омикрон является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — заявил эксперт.
Врачи и медицинские специалисты неоднократно подчеркивали, что лучшим методом защиты от COVID-19 является вакцинация. В данный момент привиться от коронавируса можно во всех регионах России.