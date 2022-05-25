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Роспотребнадзор назвал медицинскую страховку самым важным документом для туриста

Роспотребнадзор назвал медицинскую страховку самым важным документом для туриста
pexels.com/PD

Медицинская страховка является очень важным документом для путешественника, особенно в условиях пандемии коронавируса.

В случае непредвиденных обстоятельств она покроет расходы на посещение поликлиники и прием врача. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора.

Эксперты также рассказали, как сделать путешествие в период пандемии безопасным. В первую очередь они посоветовали изучить список стран, которые Ростуризм не рекомендует к путешествию. Очевидно, что от поездки в государство, где наблюдается рост заболевших COVID-19, лучше отказаться.

«Также необходимо изучить ограничения и требования для прибывающих туристов, связанные с противоэпидемиологическими мерами: например, предъявление справок об отсутствии коронавируса или сертификата о вакцинации», — добавили в ведомстве.

Не лишним будет и проверить самого туроператора. Важно убедиться, что фирма имеет достаточное финансовое обеспечение и что она внесена в Единый федеральный реестр туроператоров, пишет proOren.ru.

коронавирус лето отпуск страховка
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