Роспотребнадзор назвал медицинскую страховку самым важным документом для туриста

Медицинская страховка является очень важным документом для путешественника, особенно в условиях пандемии коронавируса.
В случае непредвиденных обстоятельств она покроет расходы на посещение поликлиники и прием врача. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора.
Эксперты также рассказали, как сделать путешествие в период пандемии безопасным. В первую очередь они посоветовали изучить список стран, которые Ростуризм не рекомендует к путешествию. Очевидно, что от поездки в государство, где наблюдается рост заболевших COVID-19, лучше отказаться.
«Также необходимо изучить ограничения и требования для прибывающих туристов, связанные с противоэпидемиологическими мерами: например, предъявление справок об отсутствии коронавируса или сертификата о вакцинации», — добавили в ведомстве.
Не лишним будет и проверить самого туроператора. Важно убедиться, что фирма имеет достаточное финансовое обеспечение и что она внесена в Единый федеральный реестр туроператоров, пишет proOren.ru.