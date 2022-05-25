Роспотребнадзор назвал медицинскую страховку самым важным документом для туриста

Эксперты также рассказали, как сделать путешествие в период пандемии безопасным. В первую очередь они посоветовали изучить список стран, которые Ростуризм не рекомендует к путешествию. Очевидно, что от поездки в государство, где наблюдается рост заболевших COVID-19, лучше отказаться.