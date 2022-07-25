Роспотребнадзор назвал крайне невеликим риск распространения оспы обезьян в России

Вероятность распространения оспы обезьян в России оценивается как крайне невеликая. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Риски распространения в РФ крайне невелики», — сообщила она в беседе с журналистами.
Попова также отметила, что единственный случай заражения обезьяньей оспой в России был завозным. Его своевременно купировали, что позволило предотвратить его дальнейшую передачу другим людям.
Роспотребнадзор ранее сообщил об отсутствии необходимости во введении дополнительных мер для профилактики оспы обезьян в стране. На данный момент специалисты тщательно отслеживают все пути возможного распространения инфекции в России.