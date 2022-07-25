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Роспотребнадзор назвал крайне невеликим риск распространения оспы обезьян в России

Роспотребнадзор назвал крайне невеликим риск распространения оспы обезьян в России
Photo by Pam Menegakis on Unsplash

Вероятность распространения оспы обезьян в России оценивается как крайне невеликая. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Риски распространения в РФ крайне невелики», — сообщила она в беседе с журналистами.

Попова также отметила, что единственный случай заражения обезьяньей оспой в России был завозным. Его своевременно купировали, что позволило предотвратить его дальнейшую передачу другим людям.

Роспотребнадзор ранее сообщил об отсутствии необходимости во введении дополнительных мер для профилактики оспы обезьян в стране. На данный момент специалисты тщательно отслеживают все пути возможного распространения инфекции в России.

анна попова оспа обезьян роспотребнадзор Россия
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RusNewsToday24
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