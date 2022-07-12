Роспотребнадзор назвал число обращений с жалобами на укусы клещей в российских регионах

Более 350 тыс. человек обратились в больницы России с жалобами на укусы клещей. Такие данные зафиксированы за первую неделю июля, заявили в Роспотребнадзоре.
Среди укушенных насчитывается 85 505 детей. По данным Роспотребнадзора, подтверждено 430 случаев клещевого вирусного энцефалита. В отношении ряда случаев диагноз уточняется, заявили специалисты.
В списке регионов с наибольшим количеством обращений оказались Свердловская, Кемеровская, Тюменская, Томская, Кировская, Челябинская области, а также Пермский край и Удмуртия. Роспотребнадзор на регулярной основ осуществляет мониторинг случаев клещевого энцефалита.