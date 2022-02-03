Роспотребнадзор: люди от 20 до 30 лет наиболее подвержены заражению «Омикроном»

Роспотребнадзор: люди от 20 до 30 лет наиболее подвержены заражению «Омикроном» Новости
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Наиболее подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса люди в возрасте от 20 до 30 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что данная категория граждан имеет большое количество контактов, что способствует активному распространению среди них «Омикрона». При этом, по ее словам, пожилые люди менее подвержены заражению этим штаммом.

«Сегодня вовлекаются подростки достаточно активно, потому что тоже очень высокая степень контактов, и пока — это очень хорошо — невысокие уровни заболеваемости у людей старше 60 лет», — сообщила Попова.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила отмену карантина для контактировавших с больными COVID-19. Она также отметила, что стационары для пациентов с коронавирусом не перегружены.

 
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