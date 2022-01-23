Роспотребнадзор: клюква поможет укрепить иммунитет и улучшить аппетит

Одной из самых полезных ягод является клюква. В чем ее преимущества и польза для организма, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Клюква богата витаминами С, PP, K, B1 и B2. В ней содержатся микро- и макроэлементы. Ягоды можно хранить на протяжении долгого времени без добавления консервантов и термической обработки.

«Употребление клюквы улучшает аппетит и пищеварение. Блюда, содержащие клюкву, можно рекомендовать людям, страдающим гастритами с пониженной кислотностью желудочного сока», — отметили эксперты Роспотребнадзора.

Ягода особенно полезна при простуде. Больному человеку рекомендуется пить морсы и соки из нее. А чтобы снизить артериальное давление, следует делать отвары и чаи из листьев клюквы. Среди противопоказаний к ее употреблению выделяют язву желудка и диабет.

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