Роспотребнадзор дал советы по безопасному выбору арбузов и дынь

Как сообщает информационный портал «Первоисточник», для себя стоит запомнить, что приобретать арбузы и дыни вдоль дорог может быть опасно для здоровья. Для того, чтобы торговать бахчевыми, продавцу необходимо иметь на руках документы о проведении санитарной экспертизы. Но продажа арбузов с дороги — далеко не единственная опасность, так как арбузы, например, могут поглощать соли тяжелых металлов из выхлопных труб автомобилей.