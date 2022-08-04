Роспотребнадзор дал советы по безопасному выбору арбузов и дынь

Конец лета и начало осени — это активное время продажи арбузов и дынь. Как правильно их выбирать, чтобы не навредить собственному организму, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как сообщает информационный портал «Первоисточник», для себя стоит запомнить, что приобретать арбузы и дыни вдоль дорог может быть опасно для здоровья. Для того, чтобы торговать бахчевыми, продавцу необходимо иметь на руках документы о проведении санитарной экспертизы. Но продажа арбузов с дороги — далеко не единственная опасность, так как арбузы, например, могут поглощать соли тяжелых металлов из выхлопных труб автомобилей.
Чтобы обезопасить свою покупку, необходимо убедиться в том, что у продавца при себе находится информация о юридическом лице, а также имеется полный пакет сопроводительных документов, которые являются гарантом качества. Как правило, к этим документам относится сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, занимающееся выращиванием арбузов.
Немаловажным фактором является имеющаяся на руках у реализуемого медицинская книжка и опрятный, надлежащий торговому сотруднику, вид.
Согласно правилам, арбузы разрешается продавать под навесом, и при этом они должны быть накрыты тентом, а также содержаться на соответствующих стеллажах, а не на открытом грунте.
Вырезать для пробы кусочек крайне запрещено, так как именно в этом месте обычно очень активно размножаются микроорганизмы.
Необходимо помнить, что только лабораторные методы исследования могут позволить определить наличие нитратов в арбузах.
Ранее «Народные Новости» писали о способе, благодаря которому можно правильно выбрать арбуз.