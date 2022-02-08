Рособрнадзор: сдача ЕГЭ вернется к допандемийному формату в 2022 году

Проведение Единого госэкзамена законодательно закрепили в 2007 году и ежегодно его формат совершенствуют. Какие изменения ждут выпускников в 2022-м, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В текущем году будет скорректирован принцип формирования вопросов. В ЕГЭ добавят задания на анализ информации, аргументации и рассуждения. Из профильной математики исключат некоторые простые задачи, пишут «Известия».

«ЕГЭ будут сдавать даже те, кто не планирует поступать в вузы. Выпускникам 11-х классов для получения аттестата нужно будет сдать два обязательных предмета — русский язык и базовую или профильную (для поступления в вуз) математику — и один по выбору. На Государственный выпускной экзамен имеют право ученики с ограниченными возможностями здоровья», — предупредил Музаев о нововведениях в 2022 году.

Вместо ЕГЭ в будущем может появиться специальная проверка по предметам. Экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов допускает внедрение тестов на грамотность. Все те, кто пройдет это испытание, смогут получить соответствующий сертификат.

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