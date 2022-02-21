Рособоронэкспорт представит новейшие беспилотники на выставке UMEX 2022 в Абу-Даби

Рособоронэкспорт представит новейшие беспилотники на выставке UMEX 2022 в Абу-Даби Новости
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Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) готовится представить новейшие беспилотники российского производства на выставке UMEX 2022, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно информации пресс-службы Рособоронэкспорта, в настоящее время компания готовится к выводу на внешний рынок большой линейки аппаратов, среди которых беспилотники вертолетного типа, а также мультироторные и сверхлегкие ударные БПЛА.

«Сегодня Рособоронэкспорт успешно продвигает на экспорт разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы "Орлан-10Е" и "Орион-Э", БЛА-камикадзе "Куб-Э". На специализированной выставке UMEX 2022 представим продукцию российских предприятий», — процитировали в пресс-службе слова генерального директора компании Александра Михеева.

Ранее представители госкорпорации «Ростех» сообщили, что предварительные испытания нового плавающего бронетранспортера БТ-3Ф находятся на завершающем этапе, передает RT.

 
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