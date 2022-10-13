Роскосмос заявил о рекордной серии успешных пусков космических ракет

Россия за четыре года провела 91 успешный старт космических ракет-носителей, что является рекордом. Об этом сегодня рассказали в Роскосмосе.





«Рекордная серия успешных пусков российских космических ракет-носителей продолжается уже четыре года. С октября 2018 года по настоящее время проведен 91 подряд успешный пуск ракет-носителей: 43 — с космодрома Байконур, 31 — с Плесецка, 9 — из Гвианского космического центра, 8 — с космодрома Восточный», — говорится в сообщении российского космического ведомства.

В госкорпорации отметили, что 75 из них — пуски ракет-носителей семейства «Союз» (32 «Союза-2.1б», 25 «Союзов-2.1а», по 5 «Союзов-ФГ» и «Союзов-СТ-Б», по 4 «Союза-2.1в» и «Союза-СТ-А»), 10 – пуски ракет-носителей «Протон-М» и по 3 пуска ракет-носителей семейства «Ангара» (2 «Ангары-А5» и 1 «Ангара-1.2») и «Рокот».

В июне 2021 года Россия побила предыдущий национальный рекорд, когда с февраля 1992 года по март 1993-го было совершено 59 успешных пусков космических ракет-носителей подряд.