Роскосмос завершит испытания нового пилотируемого космического корабля «Орел» к моменту развертывания на орбите национальной российской станции

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Роскосмос планирует завершить испытания перспективного пилотируемого корабля «Орел» к моменту развертывания на орбите новой Российской орбитальной служебной станции. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Все испытания корабля должны завершиться к моменту развертывания российской орбитальной станции», — сказал он.

По словам Рогозина, с января 2024 года на космодроме Восточный начнется подготовка к испытаниям ракетного блока аварийного спасения пилотируемого корабля. Также программа испытаний включает парашютные сбросы с тяжелых вертолетов, отстрел с ракеты, которая находится на стартовом комплексе, отстрел с ракеты, которая поднимется на высоту 10-12 км.





«Орел» (прежнее название — «Федерация») создается в рамках российской лунной программы, его испытания начнутся в 2022 году. Первый запуск на ракете «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на апрель — июнь 2024 года, во время этого полета стыковка с МКС не предусмотрена. В 2024 году корабль выполнит второй полет, также без космонавтов, с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.