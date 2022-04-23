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    Роскосмос внепланово скорректировал высоту МКС для уклонения от космического мусора

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Роскосмос внепланово скорректировал высоту МКС для уклонения от космического мусора

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    wikimedia.org/public domain

    Специалистам Роскосмоса пришлось внепланово провести коррекцию высоты орбиты Международной космической станции для уклонения от космического мусора, заявила пресс-служба госкорпорации.

    После проведения маневра, высота орбиты МКС, предварительно, увеличилась на 1,8 километра. Для коррекции был задействован российский грузовой корабль «Прогресс».

    «Космический мусор позади, российский “Прогресс” увёл МКС от столкновения с ним», — отметили в Роскосмосе.

    Двигательная установка «Прогресса» придала станции импульс один метр в секунду, благодаря чему высота полета МКС увеличилась. После завершения маневра, минимальная высота станции достигла 413,91 километра.

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