«Роскосмос» разместит станцию системы ГЛОНАСС в Венесуэле

Госкорпорацией «Роскосмос» планируется разместить на территории Венесуэлы беззапросную измерительную станцию (БИС) системы ГЛОНАСС.

Это будет реализовано в рамках реализации положений Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, подписанному 30 марта 2021 года и ратифицированному 11 июня 2022 года.





БИС, разработанная в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (входит в Роскосмос), является элементом дополнения системы ГЛОНАСС и предназначена для обеспечения высокоточной навигации для конечного потребителя, использующего РРР-технологию (Precise Point Positioning).

БИС занимается непрерывным слежением за открытыми сигналами космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou с целью измерения текущих навигационных параметров (кодовых псевдодальностей, фазы несущей сигналов), приема навигационных сообщений от спутников и передачи результатов измерений и навигационных данных в центр обработки в режиме реального времени.

Ранее в «Роскосмосе» заявили о возможности увеличить точность ГЛОНАСС в два раза.