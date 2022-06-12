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Роскосмос провел диалог с ЕКА по продолжению операции «ЭкзоМарс»

Роскосмос провел диалог с ЕКА по продолжению операции «ЭкзоМарс»
wikimedia.org/public domain

Эксперты Роскосмоса провели переговоры с представителями Европейского космического агентства. Стороны обсудили возобновление операции «ЭкзоМарс». Об этом рассказал ТАСС глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Начало операции возможно не раньше 2024 года. Рогозин также сообщил, что специалисты из Европейского космического агентства обратились к патронам в лице участников ЕКА. Если они пойдут навстречу и согласятся, то миссия может быть реализована.

В марте текущего года правящий совет Европейского космического агентства признал, что продолжать сотрудничество с Роскосмосом по операции «ЭкзоМарс» невозможно. Причиной этого было начало российской специальной военной операции на Украине.

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