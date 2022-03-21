Роскосмос предупредил о воздействии биооружия с Украины на репродуктивную систему женщин

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Биологическое оружие, которое разрабатывалось на Украине,
действует на женскую репродуктивную систему, заявил глава Роскосмоса Дмитрий
Рогозин.
Оружие из американских биолабораторий на территории Украины
влияет в том числе на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии,
непереносимость традиционной пище и подверженность заболеваниям,
приводящим к вымиранию нации.
«Это оружие
воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности,
так и в целом на иммунную систему конкретного этноса», — подчеркнул глава
госкорпорации.
Рогозин уточнил, что возглавлял с марта 2017 по апрель 2018
года правительственную комиссию по биологической и химической безопасности, где
рассматривались вопросы окружения России лабораториями Соединенных Штатов.