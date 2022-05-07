Роскосмос представил «капсульную лимитированную коллекцию «Вперед и Выше!». В ее составе – футболки, носки, панама, шоппер и памятные значки

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В преддверии 9 мая Роскосмос не только сменил логотип, но и представил новую коллекцию одежды. На официальном сайте «Главкосмоса» она называется «капсульной лимитированной коллекцией «Вперед и Выше!», а посвящена она первому полету человека в космическое пространство.

На принтах коллекции изображены ракета-носитель «Восток», космический корабль «Восток-1», логотип госкорпорации и один из лозунгов того времени: «Вперед И Выше!». Коллекция состоит из двух видов футболок, носков, панамы, шоппера и памятных значков. Цены такие: футболка – 2310 рублей, панама – 2330 рублей, значок «1961» – 410 рублей.