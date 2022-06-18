Роскосмос предложил компании S7 Space передать плавучий космодром «Морской старт» государству

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Роскосмос предложил компании S7 Space отдать государству плавучий космодром «Морской старт», чтобы госкорпорация могла его восстановить. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы предложили другой вариант, передать государству этот ракетный комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность непосредственно в Роскосмосе заняться его восстановлением», — сказал Дмитрий Рогозин.

«Морской старт» находится в удовлетворительном состоянии, но для его подготовки под ракету Союз 5 потребуются десятки миллиардов рублей. Таких денег у компании S7 Space нет: из-за отсутствия финансирования она начала увольнять людей и приостановила проект по созданию ракеты-носителя легкого класса. Именно поэтому Роскосмос предложил передать «Морской старт» государству с тем, чтобы госкорпорация потом нашла возможность заняться его восстановлением. Решения у S7 по этому вопросу пока нет. «Мы хотели бы помочь частной компании [S7 Space] создать свое дело, но их мечты разбились о быт. Мы надеемся на то, что они придут к нам на переговоры», — сказал глава Роскосмоса.

О сложной судьбе «Морского старта» и о тяжелом финансовом положении S7 Space мы уже рассказывали.