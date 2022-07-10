Роскосмос показал «треснутое» Солнце

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Роскосмос и Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН представили «треснутое» Солнце — изображение светила госкорпорация опубликовала в своем Telegram-канале. На приведённом ролике — нарастающая активность 25-го солнечного цикла, наблюдаемая в спектральной линии водорода.





Роскосмос так описывает изображение: «На лимбе нашего светила видны протуберанцы, а «трещина» сверху — тоже протуберанец, но проецирующийся на солнечный диск. Яркие зоны на снимке — так называемые активные области, в которых наблюдаются более светлые «факелы» и более тёмные солнечные пятна. Размеры таких образований колоссальны и зачастую превышают расстояние от Земли до Луны».

Анимация сделана при помощи телескопа Coronado (научная кооперация с ИПМ Келдыша)

В госкорпорации отметили, что последствия вспышек солнечной активности на Земле проявляются в виде магнитных бурь и высыпания заряженных частиц в ионосфере, порождающих полярные сияния.