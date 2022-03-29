Роскосмос планирует разместить на Rutube четыре тысячи видеороликов о космонавтике и науке

pixabay.com/PD Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com/PD

Госкорпорация «Роскосмос» намерена разместить в Сети крупнейший архив видео об истории и современных исследованиях в отрасли.

Уточняется, что в архив входит свыше четырех тысяч видео. Он включает в себя исторические и научно-просветительские фильмы, трансляции космических событий, а также новостные и аналитические передачи о развитии космонавтики.

«На канале также будут доступны видео об исторических миссиях, готовящихся проектах по исследованию Вселенной и актуальные новости с участием космонавтов и сотрудников ракетно-космической индустрии», — гласит сообщение Роскосмоса.

Контент будет размещен на сервисе Rutube. Госкорпорация также намерена проводить онлайн-трансляции с космодрома во время запуска новых ракет и прямые эфиры с космонавтами, которые находятся на МКС.

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