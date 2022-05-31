Роскосмос оценил сумму реализации проекта многоспутниковой группировки «Сфера»

Суммарный объем финансирования многоспутниковой группировки «Сфера» составит 180 млрд рублей. Во столько оценил Роскосмос затраты на реализацию проекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные материалов журнала «Русский космос».
В журнале уточняют, что на ближайшие три года в бюджет заложен 21 млрд из необходимой суммы. Согласно планам правительства, проект многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» будет финансироваться в размере 7 млрд рублей ежегодно в период с 2022 по 2024 годы.
Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что на реализацию программы потребуется финансирование в размере 10 млрд рублей ежегодно после 2024 года. Он подчеркнул, что понимание в этом вопросе в Минфине достигнуто.
В рамках проекта «Сфера» предполагается вывод на орбиту порядка 380 спутников. В систему будут включены семь аппаратов «Экспресс», четыре «Экспресс-РВ», 12 спутников «Скиф» и других.