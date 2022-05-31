Роскосмос оценил сумму реализации проекта многоспутниковой группировки «Сфера»

В журнале уточняют, что на ближайшие три года в бюджет заложен 21 млрд из необходимой суммы. Согласно планам правительства, проект многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» будет финансироваться в размере 7 млрд рублей ежегодно в период с 2022 по 2024 годы.