Роскосмос обнародовал спутниковые снимки природных достопримечательностей России

Фотографии десяти главных природных достопримечательностей России, сделанных с помощью спутников, опубликовали специалисты Роскосмоса.
В День России госкорпорация показала снимки Куршской косы, Байкала, вулканов Камчатки, Эльбруса, «Ленских столбов», плато Путорана, острова Врангеля, Мультинских озер, Кунгурской ледяной пещеры и Оймякона.
«Представляем вашему вниманию спутниковые фотографии топ-10 самых интересных и природных достопримечательностей России по версии Ростуризма», — говорится в Telegram-канале Роскосмоса.
Представители ведомства напомнили, что Россия — огромная и неизведанная страна, природные богатства которой не перестают поражать красотой и разнообразием. Каждый регион РФ обладает климатическим особенностями, оказавшими влияние на формирование природы.