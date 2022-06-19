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Роскосмос может заключить сделку с S7 о передаче «Морского старта»

Роскосмос может заключить сделку с S7 о передаче «Морского старта»
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о переговорах с компанией S7 касательно передачи плавучего космодрома «Морской старт» в пользование госкорпорации. 

По его словам, официальное предложение уже выдвинуто. Однако руководство S7 пока находится в процессе размышления.

«Мы предложили другой вариант: передать государству этот комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность в Роскосмосе заняться его восстановлением», — объяснил он. 

Вместе с тем Рогозин добавил, что на текущий момент техническое состояние космодрома находится на удовлетворительном уровне. Однако инфраструктура не предназначена для пусков ракет «Союз-5». Для переоснащения и адаптация потребуются многомиллиардные вложения, резюмировал он. 

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