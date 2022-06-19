Роскосмос может заключить сделку с S7 о передаче «Морского старта»

Вместе с тем Рогозин добавил, что на текущий момент техническое состояние космодрома находится на удовлетворительном уровне. Однако инфраструктура не предназначена для пусков ракет «Союз-5». Для переоснащения и адаптация потребуются многомиллиардные вложения, резюмировал он.