Роскосмос может заключить сделку с S7 о передаче «Морского старта»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о переговорах с компанией S7 касательно передачи плавучего космодрома «Морской старт» в пользование госкорпорации.
По его словам, официальное предложение уже выдвинуто. Однако руководство S7 пока находится в процессе размышления.
«Мы предложили другой вариант: передать государству этот комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность в Роскосмосе заняться его восстановлением», — объяснил он.
Вместе с тем Рогозин добавил, что на текущий момент техническое состояние космодрома находится на удовлетворительном уровне. Однако инфраструктура не предназначена для пусков ракет «Союз-5». Для переоснащения и адаптация потребуются многомиллиардные вложения, резюмировал он.