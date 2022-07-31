Роскосмос коммерциализируется. Госкорпорация будет брать плату за спутниковые услуги

Спутниковые услуги, в том числе в области связи, должны предоставляться на платной основе, в противном случае отсутствуют стимулы к их совершенствованию. Так считает новый гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.





«Спрос на эти услуги серьезный, а предоставление этих услуг в абсолютном большинстве производится на бесплатной основе. Мое глубокое убеждение, что когда производитель услуг и потребитель услуг не входят в нормальные товарно-денежные отношения, то не достигается основной результат. Обе стороны в такой ситуации не заинтересованы в улучшении услуг», – сказал он.

По его словам, в такой ситуации производителя услуг все устраивает, и он не работает над совершенствованием этой услуги, не делает ее более качественной. Поэтому, отметил Борисов, нужно постепенно переходить на коммерческую основу предоставления услуг.

«Это выверенная практика почти во всем мире, это является подтвержденной практикой, и мы будем переходить на коммерческое предоставление услуг. Я считаю, что в этой ситуации, и мы как производители, и наши потребители будут завязаны товарно-денежными отношениями. И сроки предоставления и качество услуг должны начинать расти», – добавил он.

Современные спутниковые группировки используются для предоставления услуг связи, в том числе широкополосного доступа в интернет, обеспечения навигации как для гражданских, так и военных нужд. Кроме того, спутники дистанционного зондирования Земли нужны в интересах народного хозяйства, они могут следить за сельхозугодьями, лесами и даже за животными.

С помощью гидрометеорологических аппаратов можно предсказывать погоду и изучать явления в атмосфере. Кроме того, мониторинг Земли из космоса может использоваться для отслеживания и предотвращения как природных, так и техногенных аварий и катастроф.