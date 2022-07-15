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Роскосмос и NASA подписали соглашение о совместных полетах на МКС

Роскосмос и NASA подписали соглашение о совместных полетах на МКС
wikimedia.org/public domain

Госкорпорация «Роскосмос» и американское агентство NASA подписали соглашение о перекрестных полетах астронавтов на кораблях США и российских космонавтов на «Союзах» на МКС.

«Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей», — сообщили представители госкорпорации в Telegram-канале.

Соглашение полностью отвечает интересам России и Соединенных Штатов. Договор должен помочь развитию сотрудничества в рамках программы МКС. Проекты по исследованию и космоса в мирных целях будут реализовываться более эффективно.

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