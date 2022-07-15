Роскосмос и NASA подписали соглашение о совместных полетах на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и американское агентство NASA подписали соглашение о перекрестных полетах астронавтов на кораблях США и российских космонавтов на «Союзах» на МКС.
«Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение в отношении полетов интегрированных экипажей», — сообщили представители госкорпорации в Telegram-канале.
Соглашение полностью отвечает интересам России и Соединенных Штатов. Договор должен помочь развитию сотрудничества в рамках программы МКС. Проекты по исследованию и космоса в мирных целях будут реализовываться более эффективно.