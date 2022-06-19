Роскосмос готов запустить украинский телекоммуникационный спутник «Лыбидь», но время для этого пока не пришло

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что не исключает запуск украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь» на орбиту, но время пока для этого не пришло. «Космический аппарат находится на ответственном хранении, поддерживаются все его системы. И мы будем готовы к этому запуску тогда, когда придет для этого время…», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».





«Лыбидь» — геостационарный телекоммуникационный спутник, предназначенный для формирования Национальной системы спутниковой связи Украины. Контракт на его создание был заключен в декабре 2009 года Национальным космическим агентством Украины с канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA). Заказчиком космического аппарата является Украина, но юридически по этому спутнику работала российская компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС), которая отвечала за платформу аппарата, и компания MDA, которая поставляла полезную нагрузку для него.

Запуск спутника с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» изначально планировался в 2011 году, но так и не состоялся. Одной из причин задержек со стартом стали финансовые проблемы украинского предприятия «Южмаш», отвечавшего за изготовление ракеты «Зенит», а в 2014 году производство ракет «Зенит» было прекращено.

Готовый спутник «Лыбидь» с 2014 года находится на хранении в ИСС, также изготовлен разгонный блок «Фрегат-СБ» и головной обтекатель. В сентябре 2020 года генеральный директор ИСС Николай Тестоедов сообщил, что спутник уже лишился трети своего орбитального ресурса и сможет проработать в космосе 10 лет вместо 15 положенных.