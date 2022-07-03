Роскосмос готов осваивать Луну вместе с Китаем

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале заявил, что госкорпорация готова развивать сотрудничество с Китаем по лунной программе. «Роскосмос готов к углублению сотрудничества с Китайской национальной космической администрацией по исследованию и освоению Луны», – написал он.

Слова Дмитрия Рогозина стали реакцией на слова главы NASA, сказанные в интервью Bild. В частности, Бил Нельсон высказал опасения относительно космической программы Китая и заявил, что Китай может однажды высадиться на Луне и объявить ее своей территорией. Очевидно, в Роскосмосе не разделяют тревог американских коллег и не видят никакого военного подтекста в китайской лунной программе.

В ноябре 2017 года Роскосмос и Китайское национальное космическое управление (CNSA) договорились о программе сотрудничества на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов, посвященных изучению Луны и дальнего космоса, космической науке и связанным с ней технологиям, спутникам и их применению, элементной базе и материалам, взаимодействию в области данных дистанционного зондирования Земли. Для реализации этой программы были сформированы рабочие подгруппы. В марте прошлого года гендиректор Роскосмоса Рогозин и глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь заключили меморандум о взаимопонимании для продвижения сотрудничества и реализации совместного проекта по созданию Международной научной лунной станции.