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Роскошная женщина: какая она? VeraTs



Стать роскошной женщиной – цель, если не у всех, то у, довольно, большого количества представительниц женского пола. Но кто она и что из себя представляет роскошная женщина? Стоит разобраться с этим понятием, чтобы понимать, в какую сторону двигаться. Так же стоит учесть, что роскошными не рождаются. Это результат работы над собой, а следовательно доступно каждой, стоит только захотеть и начать работать над этим. Роскошная женщина знает, чего хочет от жизни и сама строит свою реальность. Она понимает, что ответственность за себя, за свою судьбу лежит только на ней.Гармония с собственным “Я” и внешним миром для нее очень важна, поэтому она имеет наполненный внутренний мир и прекрасно умеет владеть своими эмоциями. Такая женщина уверенна в себе на все 100%. У нее свое виденье мира, свои приоритеты, которые не зависят от мнения окружающих, она на все имеет собственной мнение и не боится его высказывать.Такая женщина, как правило, хорошо образованна и эрудированна. Благодаря этому, ей несложно поддержать любую беседу. Она не перестает учиться, познавать и открывать для себя что-то новое.Роскошная женщина всегда ставит себе цели и идет к ним несмотря ни на что. Не опускает руки в случае неудачи.Конечно же, даже не стоит много говорить про ее внешний образ. Она всегда ухаживает за собой. Одевается элегантно, со вкусом.Роскошная женщина соответственно здоровая женщина, т.к. она осознает свою ценность, а следовательно следит за своим телом,питанием. Ведь наше тело – наш храм. Такая женщина умеет пользоваться духами. Это очень важная деталь в жизни каждой девушки. Как говорила Коко Шанель: “Если девушка не умеет пользоваться духами – у нее нет будущего.Роскошная женщина не злоупотребляет макияжем.Она и так уверенна в себе. Такая женщина вызывает зависть у других женщин и желание обладать ею у представителей мужского пола.Но как жже стать ею?Только благодаря ежедневным усилиям и работе над своим образом, над своими мыслями и поступками, можно стать шикарной женщиной. Нужно научиться ощущать внутренний стержень, который поможет держать осанку и показывать стать.Научиться сдерживать эмоции и никогда не ввязываться в спор в резком тоне. Найти свой стиль и понять свои предпочтения.Полюбить себя. ведь это одно из главных правил роскошной женщины.Всегда следить за своим питанием – соки, фрукты, живая пища и как можно меньше мяса позволяют ей быть всегда в форме и в центре внимания. И конечно же регулярные физические нагрузки для тонуса тела.Да, это все требует больших усилий, но результат того стоит.Помните, что в каждой из вас живет эта роскошная женщина, нужно только позволить ей раскрыться.



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