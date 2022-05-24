Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты нескольких украинских изданий

Доступ к изданию «Вот так» закрыли по «маске», то есть заблокировали домены и поддомены сайта, отметили в «Роскомсвободе». Ресурс «Интерфакс-Украина» попал под ограничения из-за публикации фейков о событиях на Украине, передает ТАСС.