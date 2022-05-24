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Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты нескольких украинских изданий

Роскомнадзор заблокировал в РФ сайты нескольких украинских изданий
pixabay.com/PD

Работу сайтов изданий «Вот так», «Сухуми.инфо», «Telegraf.by» и «Интерфакс-Украина» заблокировали на территории России. Соответствующее решение вынесла Генпрокуратура РФ.

Доступ к изданию «Вот так» закрыли по «маске», то есть заблокировали домены и поддомены сайта, отметили в «Роскомсвободе». Ресурс «Интерфакс-Украина» попал под ограничения из-за публикации фейков о событиях на Украине, передает ТАСС.

«По требованию Генеральной прокуратуры России Роскомнадзором был ограничен доступ к информационному ресурсу “Интерфакс-Украина”, принадлежащему иностранному СМИ», — говорится в сообщении РКН.

Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин ранее заявлял, что ряд крупных изданий на «на систематической основе распространяли недостоверную общественно значимую информацию». Регулятор выявил 400 сайтов, нарушающих действующее законодательство России.

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