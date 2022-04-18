Роскомнадзор требует незамедлительно снять ограничения с YouTube-каналов российских государственных СМИ

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Роскомнадзор потребовал от Google LLC незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ. Ранее в YouTube были заблокированы каналы ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс» и «Вайнах» Чеченской республики.





Ограничительные меры, введенные администрацией видеохостинга YouTube, принадлежащего американской ИТ-компании Google, в отношении российских СМИ в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор считает недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер.

Роскомнадзор

Вопреки страхам многих россиян, YouTube пока не блокируют в России. На прошлой неделе глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что YouTube стоит заблокировать в России за распространение недостоверной информации, однако в таком случае Россия не сможет использовать эту площадку для публикации правды.