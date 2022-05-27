Роскомнадзор составил протоколы на Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, UPS и Google за отказ локализовать персональные данные россиян

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Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении зарубежных компаний Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple и UPS, не локализовавших базы данных российских пользователей на территории России. В отношении Google составлен протокол за повторное нарушение требования о локализации персональных данных.





«Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении ряда зарубежных интернет-компаний за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России. В отношении Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple, United Parcel Service составлены административные протоколы по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, в отношении Google – за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», – говорится в сообщении ведомства. Штраф Google за повторное нарушение может составить от 6 до 18 миллионов рублей, остальным компаниям грозят штрафы на сумму от 1 до 6 миллионов рублей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ. Вышеуказанные компании своевременно не предоставили такие данные.