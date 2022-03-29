Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных интернет-ресурсов

Роскомнадзор заблокировал несколько интернет-ресурсов по причине создания фейков от Украины и Европы, которые являются частью

информационной войны. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило,

что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены,

инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на

информационный шум.