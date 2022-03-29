Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных интернет-ресурсов

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Роскомнадзор проведет проверку качества блокировки
запрещенных интернет-ресурсов, которая должна завершиться 31 марта. Об этом
сообщается в письме ведомства, направленном операторам связи.

Роскомнадзор не уточнил, какие именно ресурсы будут
проверены. Однако известно, что для блокировок применяются технические средства
противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи,
пишет «Коммерсантъ».

Как отметили эксперты, далеко не все компании получили
ТСПУ. Кроме того, на качество работы мер блокировки может сказаться и дефицит телекоммуникационного оборудования.

Роскомнадзор заблокировал несколько интернет-ресурсов по причине создания фейков от Украины и Европы, которые являются частью
информационной войны. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило,
что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены,
инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на
информационный шум.

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