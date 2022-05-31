Роскомнадзор прокомментировал информацию о замедлении YouTube в России

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Роскомнадзор по запросу агентства РИА Новости прокомментировал информацию о том, что ведомство замедляет трафик YouTube в России. Регулятор заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее якутский Telegram-канал 14News со ссылкой на источник в местном управлении ведомства сообщил, что Роскомнадзор начал замедлять трафик YouTube в России. При этом сервис проверки доступности интернет-ресурсов GlobalChek изначально опровергал эту информацию. Теперь же она опровергнута официально.





Основанием для беспокойства послужило заявление Роскомнадзора, сделанное пару недель назад. Тогда регулятор подтвердил, что может применить к YouTube меры по ограничению трафика, аналогичные тем, что были использованы в отношении Twitter.