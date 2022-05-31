Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor Browser с маркета Google Play

Согласно решению Саратовского районного суда, по требованию Роскомнадзора компания Google LLC обязана удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser.
Представители ведомства пояснили, что суд признал запрещенной содержащуюся в Tor и его приложении информацию. Функционал программы, по данным Роскомнадзора, помогает получить доступ к запрещенному контенту и позволяет осуществлять уголовные преступления.
Открытое и свободное программное обеспечение Tor дает возможность установить анонимное сетевое соединение, которое будет защищено от прослушивания. Система используется частными лицами и общественными организациями. Благодаря приложению пользователи могут сохранять в интернете анонимность при посещении различных сайтов, отправке мгновенных и почтовых сообщений, при ведении блогов и работе с другими программами.