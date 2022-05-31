Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor Browser с маркета Google Play

Открытое и свободное программное обеспечение Tor дает возможность установить анонимное сетевое соединение, которое будет защищено от прослушивания. Система используется частными лицами и общественными организациями. Благодаря приложению пользователи могут сохранять в интернете анонимность при посещении различных сайтов, отправке мгновенных и почтовых сообщений, при ведении блогов и работе с другими программами.