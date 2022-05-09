Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к записям с Рогозиным на YouTube

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Роскомнадзор направил в администрацию компании Google требование вернуть на YouTube-канал Roscosmos Media видеозаписи с участием главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
YouTube заблокировал ранее все ролики с Рогозиным. Сам он объяснил это американской цензурой. Представители Роскомнадзора сообщили об официальном требовании снять наложенные ограничения.
«Подобные ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в публикации.
Роскомнадзор потребовал от Google, которому принадлежит видеохостинг YouTube, снять наложенные ограничения с канала Roscosmos Media. Кроме того, в сообщении говорится о восстановлении всех видеоматериалов с участием главы Роскосмоса, пишет RT.