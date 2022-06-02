Роскомнадзор подтвердил ограничения в работе Proton VPN и других сервисов

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В Роскомнадзоре ответили на запрос СМИ, касающийся проблем у VPN-сервиса Proton. Там подтвердили, что ведомство признало угрозой средства обхода блокировок в рамках закона «О связи».





Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство.

Роскомнадзор

Ранее сообщалось о том, что у российских пользователей Proton VPN возникли проблемы с доступом к сервису. А на минувшей неделе стало известно, что государство может тестировать блокировку VPN в регионах.