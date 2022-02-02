Роскомнадзор передал операторам данные для обеспечения доступа к «Госуслугам» и VK

Роскомнадзор передал операторам данные для обеспечения доступа к «Госуслугам» и VK Новости
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Роскомнадзор передал операторам связи технические данные, необходимые для организации безвозмездного доступа к социально значимым ресурсам, в списке которых в данный момент лишь «Госуслуги» и «ВКонтакте».

Ведомство заявило, что уведомило операторов о нужде предоставления безвозмездного доступа к ресурсам, которые включены в список социально значимых. Соответствующий перечень опубликован на сайте Роскомнадзора.

Операторам связи необходимо обеспечить безвозмездный доступ к социально значимым ресурсам не позже, чем через 60 суток с момента получения списка. Российское правительство постановлением утвердило правила ведения списка бесплатных социально значимых информационных ресурсов.

Сервисы «яндекс GO», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» недавно внесли в список организаторов распространения информации Роскомнадзора. Материал об этом подготовил RT.

 
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