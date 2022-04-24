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    Роскомнадзор ограничил доступ к шахматному сайту chess.com

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Роскомнадзор ограничил доступ к шахматному сайту chess.com

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    Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к одной из страниц шахматного сайта chess.com, это следует из базы данных Роскомнадзора. Вследствие блокировки одной страницы у пользователей нет доступа ко всему ресурсу.


    По данным реестра запрещенных сайтов, доступ к странице ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ из-за того, что на ней содержатся призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Chess.com – один из самых популярных шахматных сайтов в России. На нем можно поиграть в шахматы онлайн, также работает форум и социальная сеть по теме шахмат.

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