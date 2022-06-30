Росгвардия уничтожила взвод ВСУ из более чем 30 человек в Донбассе, сообщает ТАСС.
Ранее помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что подразделения НМ ЛНР задержали под Лисичанском более 10 иностранных наемников, пытавшихся бежать из окруженного города.
Ситуация в Донбассе остается напряженной. Украинские боевики обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства, обстрел был зафиксирован с 00:10 по местному времени. ВСУ выпустили 15 снарядов калибром 155 миллиметров по двум районам столицы ДНР.