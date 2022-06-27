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Росгвардия сообщила об учреждении медали «Участнику специальной военной операции»

Росгвардия сообщила об учреждении медали «Участнику специальной военной операции»
пресс-служба северо-западного округа Росгвардии

Памятная медаль для сотрудников Росгвардии «Участнику специальной военной операции» учреждена в России.

Отмечается, что награда вручается росгвардейцам, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации российских войск на Украине. Подчеркивается, что медаль могут получить и другие лица, отличившиеся при выполнении задач в ходе СВО.

 «Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте России — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ “Участнику специальной военной операции”», — говорится в опубликованном на портале правовой информации указе.

На лицевой стороне медали находится изображение военного с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z.

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RusNewsToday24
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