Росгвардия сообщила об учреждении медали «Участнику специальной военной операции»

Отмечается, что награда вручается росгвардейцам, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации российских войск на Украине. Подчеркивается, что медаль могут получить и другие лица, отличившиеся при выполнении задач в ходе СВО.