Росгвардия сообщила об учреждении медали «Участнику специальной военной операции»

Памятная медаль для сотрудников Росгвардии «Участнику специальной военной операции» учреждена в России.
Отмечается, что награда вручается росгвардейцам, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации российских войск на Украине. Подчеркивается, что медаль могут получить и другие лица, отличившиеся при выполнении задач в ходе СВО.
«Учредить согласованный с председателем геральдического совета при президенте России — государственным герольдмейстером официальный геральдический знак — памятную медаль Федеральной службы войск национальной гвардии РФ “Участнику специальной военной операции”», — говорится в опубликованном на портале правовой информации указе.
На лицевой стороне медали находится изображение военного с автоматом на фоне серебристой ленты в виде латинской буквы Z.