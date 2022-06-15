Росгвардия сообщила о ликвидации минометных позиций украинской армии в ЛНР

Кроме того, расчет БПЛА выявил фортификационные сооружения, командный пункт и замаскированную позицию танка ВСУ.

«Военнослужащие Росгвардии во время проведения воздушной разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов в ЛНР обнаружили огневые позиции минометной батареи и два грузовых автомобиля ВСУ», — цитирует ТАСС представителей Росгвардии.