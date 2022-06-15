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Росгвардия сообщила о ликвидации минометных позиций украинской армии в ЛНР

Росгвардия сообщила о ликвидации минометных позиций украинской армии в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Замаскированные позиции Вооруженных сил Украины были ликвидированы благодаря эффективной работе военнослужащих Росгвардии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, росгвардейцы задействовали беспилотные летательные аппараты, что позволило вычислить местонахождение противника.

«Военнослужащие Росгвардии во время проведения воздушной разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов в ЛНР обнаружили огневые позиции минометной батареи и два грузовых автомобиля ВСУ», — цитирует ТАСС представителей Росгвардии.

Кроме того, расчет БПЛА выявил фортификационные сооружения, командный пункт и замаскированную позицию танка ВСУ.

ВСУ Донбасс ЛНР росгвардия спецоперация
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