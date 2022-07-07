Росгвардия помогла вернуть в Спасский собор в Кирове украденную икону

Икону, написанную на рубеже XIX – XX веков, вынесли из здания Спасского собора в Кирове в конце прошлого года. Наряду вневедомственной охраны Росгвардии удалось вернуть ее обратно.
Святой образ был украден 11 ноября 2021 года. Благодаря камерам наблюдения, стражи порядка смогли установить личность подозреваемого и начать поиски иконы. Оказалось, что реликвию вынес из собора 50-летний кировчанин, который сбыл ее в антикварной лавке за 5 тыс. рублей, передает информационный портал «Первоисточник».
«Благодарим за помощь сержанта полиции Александра Лучинина и старшего сержанта полиции Дениса Бабинцева», — подблагодарил служителей закона настоятель собора Петр Машковцев.
Священнослужитель сообщил, что несколько месяцев икона находилась у стражей порядка, пока шло следствие. В день празднования Владимирской иконы Божией Матери, образ вернулся на свое место.