Росгвардия помогла вернуть в Спасский собор в Кирове украденную икону

Святой образ был украден 11 ноября 2021 года. Благодаря камерам наблюдения, стражи порядка смогли установить личность подозреваемого и начать поиски иконы. Оказалось, что реликвию вынес из собора 50-летний кировчанин, который сбыл ее в антикварной лавке за 5 тыс. рублей, передает информационный портал «Первоисточник».