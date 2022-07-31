Росгвардия эвакуировала 80 человек из цехов полыхающего хлебозавода в Новосибирске

Росгвардейцы эвакуировали около 80 человек из цехов новосибирского хлебозавода, охваченных огнем. Обошлось без пострадавших.
Бойцы вневедомственной охраны заметили возгорание во время патрулирования территории. Они позвонили в экстренные службы и выяснили, что на предприятии могут находиться порядка 100 работников.
После этого специалисты начали выводить граждан на улицу, разделив потоки на два направления. Таким образом удалось избежать давки, сообщили в пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии РФ.
Пламя, которое распространилось на кровле здания и в вентиляционной шахте, удалось ликвидировать. Площадь пожара составила приблизительно 250 квадратных метров.