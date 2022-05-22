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Росгвардейцы задержали предполагаемых пособников ВСУ и захватили их оружие под Харьковом

Росгвардейцы задержали предполагаемых пособников ВСУ и захватили их оружие под Харьковом
пресс-служба северо-западного округа Росгвардии

Военнослужащие Росгвардии задержали девять предполагаемых пособников ВСУ в Харьковской области. Кроме того, были захвачены две единицы артиллерийского вооружения противника и бронетранспортер, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На Украине продолжается спецоперация РФ, ключевой целью которой является демилитаризация киевского режима. Минобороны России представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к силовой акции против Донбасса.

Накануне российские военные полностью освободили территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе от заблокированных там украинских националистов, сообщал телеканал «360».

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