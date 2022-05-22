Росгвардейцы задержали предполагаемых пособников ВСУ и захватили их оружие под Харьковом

Военнослужащие Росгвардии задержали девять предполагаемых пособников ВСУ в Харьковской области. Кроме того, были захвачены две единицы артиллерийского вооружения противника и бронетранспортер, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.