Военнослужащие Росгвардии задержали девять предполагаемых пособников ВСУ в Харьковской области. Кроме того, были захвачены две единицы артиллерийского вооружения противника и бронетранспортер, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На Украине продолжается спецоперация РФ, ключевой целью которой является демилитаризация киевского режима. Минобороны России представило документы, которые подтверждают, что Киев готовился к силовой акции против Донбасса.
Накануне российские военные полностью освободили территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе от заблокированных там украинских националистов, сообщал телеканал «360».