Росгвардейцы обнаружили брошенную военную технику ВСУ в ЛНР

Сообщается, что при проведении разведывательно- поисковых работ росгвардейцам удалось найти 12 танков противника и БМП-2 с повреждениями. Во время досмотра бронетехники обнаружили пять 12,7-мм пулеметов «Утес», гранаты к гранатомету западного производства CR16 и патроны к стрелковому оружию разного калибра.