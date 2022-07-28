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Росгвардейцы обнаружили брошенную военную технику ВСУ в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили брошенную военную технику ВСУ в ЛНР
wikipedia.org/7th Army Training Command from Grafenwoehr/Общественное достояние

Спецназ Росгвардии обнаружил танки, брошенные бойцами украинской армии в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что при проведении разведывательно- поисковых работ росгвардейцам удалось найти 12 танков противника и БМП-2 с повреждениями. Во время досмотра бронетехники обнаружили пять 12,7-мм пулеметов «Утес», гранаты к гранатомету западного производства CR16 и патроны к стрелковому оружию разного калибра.

Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по демилитаризации Украины.

ВСУ ЛНР росгвардия Россия СВО Украина
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RusNewsToday24
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