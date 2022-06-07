Новости02

Росгвардейцы ликвидировали группу националистов батальона «Кракен» под Харьковом

Росгвардейцы ликвидировали группу националистов батальона «Кракен» под Харьковом
пресс-служба северо-западного округа Росгвардии

Бойцы Росгвардии ликвидировали группу украинских националистов из состава батальона «Кракен», сообщает пресс-служба ведомства.

Столкновение произошло в Харьковской области. Росгвардейцы организовали засаду в лесном массиве и нанесли удар, использовав эффект внезапности.

«В ходе осмотра места боестолкновения, изучения документов и средств сотовой связи было установлено, что группа принадлежит националистическому батальону “Кракен”», — говорится в сообщении.

В ходе операции спецназ Росгвардии ликвидировал шестерых националистов, еще одного взяли в плен.

росгвардия спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.