Росгвардейцы ликвидировали группу националистов батальона «Кракен» под Харьковом

В ходе операции спецназ Росгвардии ликвидировал шестерых националистов, еще одного взяли в плен.

«В ходе осмотра места боестолкновения, изучения документов и средств сотовой связи было установлено, что группа принадлежит националистическому батальону “Кракен”», — говорится в сообщении.

Столкновение произошло в Харьковской области. Росгвардейцы организовали засаду в лесном массиве и нанесли удар, использовав эффект внезапности.