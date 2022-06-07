Росгвардейцы ликвидировали группу националистов батальона «Кракен» под Харьковом

Бойцы Росгвардии ликвидировали группу украинских националистов из состава батальона «Кракен», сообщает пресс-служба ведомства.
Столкновение произошло в Харьковской области. Росгвардейцы организовали засаду в лесном массиве и нанесли удар, использовав эффект внезапности.
«В ходе осмотра места боестолкновения, изучения документов и средств сотовой связи было установлено, что группа принадлежит националистическому батальону “Кракен”», — говорится в сообщении.
В ходе операции спецназ Росгвардии ликвидировал шестерых националистов, еще одного взяли в плен.