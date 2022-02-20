Росгвардейцы завоевали четыре из шести золотых медалей на ОИ

Олимпиада в Пекине показа всю мощь Росгвардии. Военнослужащие принесли стране девять медалей, четыре из которых высшей пробы. Всего сборная России завоевала шесть золотых медалей.

Росгвардейцы участвовали в Олимпийских играх вместе с другими спортсменами. Треть привезенных с масштабного спортивного соревнования медалей принадлежит военнослужащим — четыре золота, два серебра и три бронзы.

В составе сборной России росгвардейцы соревновались в семи видах спорта. Офицер Росгвардии капитан Александр Большунов победил в соревнованиях по скиатлону, на этом же состязании капитан Денис Спицов завоевал серебро, сообщается в пресс-службе Росгвардии. Также золотом отметился майор Сергей Устюгов.

Олимпийские игры закончились 20 февраля. Почетное право нести флаг Олимпийского комитета России выпало трехкратному олимпийскому чемпиону в Пекине и шестикратному призеру Олимпийских игр капитану Большунову, как самому титулованному спортсмену сборной России.

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